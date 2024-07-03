Эмир Катара прибыл в Астану на саммит ШОС
Сегодня, 18:36
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Сегодня, 18:36Сегодня, 18:36
99Фото: Правительство РК
Шейха Тамима бен Хамада Аль Тани встретил в столичном аэропорту премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz.
Государство Катар имеет статус партнёра по диалогу ШОС. Соответствующий меморандум подписан в Ташкенте в 2022 году.
В прошлом году Казахстан и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Катар – важный политический и экономический партнёр РК в арабском мире.
По итогам 2023 года товарооборот между странами вырос почти на 50 процентов. В соответствии с поставленной на высшем уровне задачей, правительства двух государств работают над увеличением объёмов взаимной торговли до 500 миллионов долларов.