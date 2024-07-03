Эмир Катара прибыл в Астану на саммит ШОС

Шейха Тамима бен Хамада Аль Тани встретил в столичном аэропорту премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz.

Государство Катар имеет статус партнёра по диалогу ШОС. Соответствующий меморандум подписан в Ташкенте в 2022 году.

В прошлом году Казахстан и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Катар – важный политический и экономический партнёр РК в арабском мире.

По итогам 2023 года товарооборот между странами вырос почти на 50 процентов. В соответствии с поставленной на высшем уровне задачей, правительства двух государств работают над увеличением объёмов взаимной торговли до 500 миллионов долларов.