Эльжана Таниева стала чемпионкой Казахстана по художественной гимнастике

Гимнастка Эльжана Таниева стала победительницей чемпионата Казахстана, который состоялся в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

"Таниева завоевала золотую медаль в многоборье. Серебряной наградой отметилась Милана Парфилова. Айбота Ертайкызы поднялась на третью ступень пьедестала", - говорится в сообщении.

Отметим, что Эльжана Таниева в этом году стала чемпионкой Азии и завоевала квоту на участие в Олимпиаде в Париже.