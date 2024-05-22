Эльжана Таниева стала чемпионкой Казахстана по художественной гимнастике
Вчера, 10:45
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Вчера, 10:45Вчера, 10:45
331Фото: olympic.kz
Гимнастка Эльжана Таниева стала победительницей чемпионата Казахстана, который состоялся в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
"Таниева завоевала золотую медаль в многоборье. Серебряной наградой отметилась Милана Парфилова. Айбота Ертайкызы поднялась на третью ступень пьедестала", - говорится в сообщении.
Отметим, что Эльжана Таниева в этом году стала чемпионкой Азии и завоевала квоту на участие в Олимпиаде в Париже.
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