Элтон Джон потерял зрение из-за болезни

Британский певец Элтон Джон сообщил, что он частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из социальных сетей, передаёт BaigeNews.

"Летом я перенес острую инфекцию глаз, после чего, к сожалению, одним глазом могу видеть лишь частично. Я постепенно восстанавливаюсь, но процесс идет очень медленно, и на полное восстановление зрения потребуется время", – написал музыкант в своем посте в соцсети.

Элтон Джон добавил, что он выздоравливает, но это "очень медленный процесс". По словам селебрити, потребуется время, чтобы зрение вернулось к пораженному глазу. Также он выразил глубокую признательность врачам и медсестрам, которые занимались его лечением, а также поблагодарил родных и близких за поддержку и заботу.