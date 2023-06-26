Элтон Джон дал последний концерт

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Британский музыкант Элтон Джон последний раз выступил на родине на музыкальном фестивале Гластонбери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН.ТВ. Концерт состоялся 25 июня. Элтону предоставили самую престижную из множества площадок фестиваля - Pyramid Stage. Кроме того, его выступление завершало фестиваль Гластонбери в этом году.

76-летний музыкант появился на сцене в костюме золотого цвета и в неизменных очках. Многие британские СМИ настолько пристально следили за выступлением звезды, что даже вели прямую трансляцию.

Элтон Джон традиционно расположился за роялем и исполнил многие из своих хитов. Он также пригласил на сцену несколько известных и неожиданных гостей.

Закончилось выступление песней Rocket Man и фейерверком.

К слову, сам прощальный тур Элтона Джона, после которого музыкант завершит гастрольную карьеру, закончится 8 июля концертом в Хельсинки.