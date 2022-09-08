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dailymail.co.uk Сегодня, 17:59
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Фото: dailymail.co.uk

Елизавета II находится под медицинским наблюдением

Букингемский дворец сообщает, что королева Великобритании находится под медицинским наблюдением в Балморале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dailymail.co.uk.

Врачи обеспокоены состоянием 96-летней Елизаветы II

Ближайшие члены семьи Её Величества были проинформированы, а последнее сообщение усилило опасения за здоровье монарха. Представитель королевской семьи сказал:

"После обследования сегодня утром врачи королевы были обеспокоены состоянием здоровья Её Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением".

Премьер-министр Лиз Трасс сказала, что "вся страна глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца", добавив, что "мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — в это время с Её Величеством Королевой и её семьей".

Вчера королева была вынуждена отложить заседание Тайного совета по совету врачей. После напряженного дня во вторник, в течение которого она приветствовала Бориса Джонсона и Лиз Трасс в Балморале, а также выполняла другие легкие обязанности, 96-летнему монарху было приказано отдохнуть.

А сегодня Букингемский дворец сообщил, что утром в Балморал были доставлены врачи.

Принц Чарльз с супругой направились в Шотландию, где находится монарх.

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Сегодня, 17:59
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Журналист

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