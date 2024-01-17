Элизабет Турсынбаева поразила своим катанием посетителей катка "Медео"

Прославленная казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева выложила Reels в Instagram, снятый на высокогорном катке "Медео" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Иногда я забываю, что умею неплохо кататься", - скромно подписала видео спортсменка.

Элизабет - первая фигуристка в истории, исполнившая четверной прыжок (сальхов) на взрослых официальных соревнованиях.

Она серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, серебряный призёр чемпионата четырёх континентов 2019 года, серебряный призёр зимней Универсиады 2019 года, бронзовый призёр II зимних юношеских Олимпийских игр (2016), четырёхкратная чемпионка Казахстана, бронзовый призёр зимних Азиатских игр 2017 года.