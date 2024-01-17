Элизабет Турсынбаева поразила своим катанием посетителей катка "Медео"
Сегодня, 18:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:27Сегодня, 18:27
117Фото: instagram.com/elizabetkz
Прославленная казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева выложила Reels в Instagram, снятый на высокогорном катке "Медео" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"Иногда я забываю, что умею неплохо кататься", - скромно подписала видео спортсменка.
Элизабет - первая фигуристка в истории, исполнившая четверной прыжок (сальхов) на взрослых официальных соревнованиях.
Она серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, серебряный призёр чемпионата четырёх континентов 2019 года, серебряный призёр зимней Универсиады 2019 года, бронзовый призёр II зимних юношеских Олимпийских игр (2016), четырёхкратная чемпионка Казахстана, бронзовый призёр зимних Азиатских игр 2017 года.
Самое читаемое
- Как могут выглядеть будущие станции ЛРТ в Астане: план строительства снова изменился
- Бум электромобилей в Казахстане пойдёт на спад – аналитик
- Как изменятся цены на жильё в Казахстане в 2024 году — прогноз аналитиков
- Три главные причины недоверия к китайскому автопрому у казахстанцев, назвал эксперт
- Убитый в Усть-Каменогорске мужчина оказался известным спортсменом