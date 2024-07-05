Элитный ресторан загорелся в Астане
Сегодня, 16:20
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Сегодня, 16:20Сегодня, 16:20
107Фото: baigenews.kz
Огнеборцы ДЧС Астаны тушат загорание летнего кафе возле ресторана "Кувшин" в Алматинском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В 16:02 в р.Алматы, пр Б. Момышулы 2"Б", возле ресторана Кувшин произошел пожар в летнем кафе", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте пожара работают 3 единицы техники и 15 человек личного состава ДЧС.
Пожар локализован в 16.14.
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