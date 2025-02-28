В Атырау родители требуют вернуть деньги за обучение. Люди заплатили миллионы тенге, чтобы их дети посещали престижную школу. Но в разгар учебного года неожиданно выяснилось, что элитный центр работал без лицензии. Школу с громким именем и большими амбициями сразу же закрыли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК. Кто и когда теперь вернёт семьям деньги за оплаченный год?

Частное учебное заведение благодаря рекламе было, пожалуй, одним из самых известных в Атырау. Школу открыли прошлой осенью на базе популярного центра детского развития. Желающих было много, и расценки никого не смущали.

"Учились с сентября. Я заплатил миллион в июле, ещё миллион в августе. Отдал двоих детей. Потом в октябре-ноябре начали звонить девушки-операторы. Говорили, если за следующий год сейчас заплатишь за двоих учеников, будет скидка 700 тысяч", - рассказал Кайрат Аленов.

В начале учебного года за парты сели 247 учеников. Администрация обещала, что обучать детей будут 37 лучших педагогов города.

По словам родителей, в декабре уроки стали проводить нерегулярно. Но новость о том, что учебное заведение закрывается, прогремела как гром среди ясного неба.

"В LETS School отдали сына. Мы поверили в эту школу. Деньги за год заплатили. Есть родители, которые наперед платили. Там суммы миллион восемьсот, например. Теперь мы знаем, что школу закрыли. Но кто вернёт нам деньги, неизвестно", - сказала Назира Ерсайынкызы.

После того как дети проучились две четверти, в работе школы нашли массу нарушений. Оказалось, учителям вовремя не выплачивали зарплату, не делали пенсионные отчисления. Само учебное заведение умудрилось работать без лицензии.

"В декабре мы обратились в экономический суд Атырау с иском о прекращении деятельности данной школы, ликвидации. Решение суд вынес в начале этого года. Школа окончательно прекратила свою деятельность", - заявил руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Бердибек Таишиев.

Смогут ли родители вернуть деньги, потраченные на учёбу в закрывшейся школе, и когда им это удастся, пока неизвестно. В полиции сообщают, что руководителя учебного заведения подозревают в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Ученики же смогут продолжить обучение уже в других школах.