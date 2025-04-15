Элитная малина без ягод: Минсельхоз снова в центре коррупционного скандала
1,5 млрд тенге ушли на фиктивную малину.
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Задержан экс-чиновник Министерства сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.
В деле, расследуемом Департаментом АФМ по Алматинской области в отношении экс-депутата маслихата и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств и их дальнейшем отмывании, выявлены новые факты.
Расследованием установлена причастность бывшего директора одного из департаментов Министерства сельского хозяйства Аимбетова, который в период 2018 – 2022 годы принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях.
"Абишев Аимбетов, используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Следственным судом в отношении Аимбетова санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" на 2 месяца.
Расследование продолжается.
Ранее уже сообщалась об афере на миллионы. Тогда экс-замдиректора Минсельхоза подозревался в хищении. Экс-чиновник незаконно привлек аффилированную компанию к выполнению ремонта служебного транспорта.
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