Задержан экс-чиновник Министерства сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.

В деле, расследуемом Департаментом АФМ по Алматинской области в отношении экс-депутата маслихата и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств и их дальнейшем отмывании, выявлены новые факты.

Расследованием установлена причастность бывшего директора одного из департаментов Министерства сельского хозяйства Аимбетова, который в период 2018 – 2022 годы принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях.

"Абишев Аимбетов, используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Следственным судом в отношении Аимбетова санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Ранее уже сообщалась об афере на миллионы. Тогда экс-замдиректора Минсельхоза подозревался в хищении. Экс-чиновник незаконно привлек аффилированную компанию к выполнению ремонта служебного транспорта.