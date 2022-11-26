Элина Базарова стала чемпионкой мира по боксу среди молодёжи

Фото: vesti.kz

Казахстанка Элина Базарова принесла золотую медаль казахстанской сборной на молодёжном чемпионате мира по боксу в испанской Ла-Нусии, передаёт BaigeNews.kz.

В Telegram-канале "Спорт Шредингера" появилось видео финала поединка.

Элина в весе 54 килограмма в финальном поединке победила немку Куцуристу Крисоваланту со счётом 5:0 (30-26, 30-26, 30-27, 29-27, 29-27).

В первом раунде Элина дважды отправила свою соперницу в нокдаун.

В результате казахстанка закончила выступление на молодёжном мировом первенстве с золотой медалью, а Куцохристу Хрисоваланту стала серебряной призёркой соревнований.