open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Элина Базарова стала чемпионкой мира по боксу среди молодёжи
vesti.kz Сегодня, 15:29
250
Сегодня, 15:29
250
Фото: vesti.kz

Элина Базарова стала чемпионкой мира по боксу среди молодёжи

Казахстанка Элина Базарова принесла золотую медаль казахстанской сборной на молодёжном чемпионате мира по боксу в испанской Ла-Нусии, передаёт BaigeNews.kz. 

В Telegram-канале "Спорт Шредингера" появилось видео финала поединка.

Элина  в весе 54 килограмма в финальном поединке победила немку Куцуристу Крисоваланту со счётом 5:0 (30-26, 30-26, 30-27, 29-27, 29-27).

В первом раунде Элина дважды отправила свою соперницу в нокдаун.

В результате казахстанка закончила выступление на молодёжном мировом первенстве с золотой медалью, а Куцохристу Хрисоваланту стала серебряной призёркой соревнований. 

Видео: t.me/sportilinet
Видео: t.me/sportilinet

Чемпионат Мира по футболу в Катаре уже стартовал!

Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#бокс #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:29
250
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх