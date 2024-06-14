Ели пиццу и колбасу: появились новые подробности смертельного отравления детей в СКО

Трагедией обернулся ужин для семьи в селе Надежка Северо-Казахстанской области. Напомним, трехлетний мальчик и его шестилетняя сестра получили тяжелое отравление в результате чего скончались. За жизнь их старшего брата и матери сейчас борются врачи. Корреспондент BaigeNews.kz узнал подробности происшествия.

Как выяснилось, накануне вечером супруги и их трое детей ужинали пиццей, колбасой, пельменями из местного магазина. И запивали пищу газированным напитком. Ближе к ночи они обратились за медицинской помощью к местному медработнику. Трое членов семьи жаловались на рвоту: мама и двое детей. У младшего ребёнка, умершего спустя семь часов после первого вызова медсестры, на тот момент симптомов не было.

"По прибытии медицинской сестры все члены семьи были осмотрены, оказана первая медицинская помощь. По этому же адресу около 8 часов утра поступил вызов. Медицинская сестра прибыла на место и констатировала биологическую смерть ребенка 2021 года рождения. На двух машинах скорой помощи мама 1996 года рождения доставлена в первую городскую больницу инфекционного отделения. Двое детей 2017 и 2014 годов рождения доставлены в детскую областную больницу. Осмотрены и сразу госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Девочка 2017 года рождения поступила в тяжёлом состоянии, не стабильная. Переведена на искусственную вентиляцию лёгких. И в 20:50 не смотря на полный комплекс проводимого лечения умерла", - пояснила и.о. заместителя руководителя управления здравоохранения СКО Раиса Кусаинова.

На фото сельский магазин.

Старший ребенок находится в тяжёлом состоянии. У мамы наблюдается улучшение. Главу семьи осмотрели, предложили госпитализацию в районную больницу. Но мужчина отказался. Все биологические материалы направлены на экспертизы. Создана комиссия по разбору случая, которая должна пояснить, почему семью не госпитализировали в момент первого вызова медработника.

"Диагноз полностью определён. Токсическая инфекция пищевая инфекция. Поэтому были все материалы, рвотные массы, остатки продуктов были изъяты и направлены на бактериологическое исследование и на все токсические инфекции. Со слов мамы, когда она поступала, в пищу употребляли пиццу, колбасу, пельмени были сварены магазинные и запивали Коллой", - дополнила Раиса Кусаинова.

Специалисты СЭС взяли пробы на анализ. Полиция начала досудебное расследование. Магазин, в котором были куплены продукты, закрыт. В Сети родственники семьи сообщают, что похороны детей состоятся завтра.