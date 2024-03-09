Элеватор с пятью тоннами кукурузы загорелся в Жетысу
Сегодня, 02:10
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Сегодня, 02:10Сегодня, 02:10
56Фото: МЧС РК
В Жетысуской области загорелся сушильный элеватор с пятью тоннами кукурузы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар произошёл в Алакольском районе на территории крестьянского хозяйства. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электродвигателя. Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
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