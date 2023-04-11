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Сегодня, 20:57
459
459Фото: kstnews.kz
Элеватор горит в Костанайской области
Заброшенный элеватор 1929 года постройки горит в Фёдоровском районе Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
Сообщение о ЧП поступило 13:26.
Как уточнили в ДЧС, горела трава на площади один гектар. Подгоняемый ветром огонь перекинулся на деревянное здание сушилки.
Предварительная площадь пожара 1 080 квадратных метров.
На месте пожара задействованы силы и средства ДЧС и акимата, а также пожарный поезд АО НК "КТЖ".
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