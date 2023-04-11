  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

kstnews.kz Сегодня, 20:57
459
Сегодня, 20:57
459
Фото: kstnews.kz

Элеватор горит в Костанайской области

Заброшенный элеватор 1929 года постройки горит в Фёдоровском районе Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Сообщение о ЧП поступило 13:26.
 


Как уточнили в ДЧС, горела трава на площади один гектар. Подгоняемый ветром огонь перекинулся на деревянное здание сушилки.

Предварительная площадь пожара 1 080 квадратных метров.



На месте пожара задействованы силы и средства ДЧС и акимата, а также пожарный поезд АО НК "КТЖ".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:57
459
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх