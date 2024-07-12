Елена Рыбакина заработала 3,3 млн долларов с начала года

Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменка выступила на 12 турнирах, включая три турнира "Большого шлема". Заработок лучшей теннисистки Казахстана представлен ниже.

Брисбен (Австралия). Титул - 220 000 долларов

Аделаида (Австралия). Второй круг - 120 600 долларов

Абу-Даби (ОАЭ). Титул - 142 000 долларов

Доха (Катар). Финал - 72 965 долларов

Майами (США). Финал - 585 000 долларов

Штутгарт (Германия). Титул - 123 480 долларов

Мадрид (Испания). Полуфинал - 310 360 долларов

"Ролан Гаррос" (Франция). Четвертьфинал - 452 615 долларов

Берлин (Германия). Четвертьфинал - 23 625 долларов

Уимблдон (Англия). Полуфинал - 928 420 долларов.

Таким образом, суммарный заработок Елены Рыбакиной в 2024 году пока составляет 3 311 585 долларов (примерно 1,57 миллиарда тенге).