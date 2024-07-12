Елена Рыбакина заработала 3,3 млн долларов с начала года
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Стало известно, сколько заработала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Спортсменка выступила на 12 турнирах, включая три турнира "Большого шлема". Заработок лучшей теннисистки Казахстана представлен ниже.
Брисбен (Австралия). Титул - 220 000 долларов
Аделаида (Австралия). Второй круг - 120 600 долларов
Абу-Даби (ОАЭ). Титул - 142 000 долларов
Доха (Катар). Финал - 72 965 долларов
Майами (США). Финал - 585 000 долларов
Штутгарт (Германия). Титул - 123 480 долларов
Мадрид (Испания). Полуфинал - 310 360 долларов
"Ролан Гаррос" (Франция). Четвертьфинал - 452 615 долларов
Берлин (Германия). Четвертьфинал - 23 625 долларов
Уимблдон (Англия). Полуфинал - 928 420 долларов.
Таким образом, суммарный заработок Елены Рыбакиной в 2024 году пока составляет 3 311 585 долларов (примерно 1,57 миллиарда тенге).