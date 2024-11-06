Елена Рыбакина взяла верх над первой ракеткой мира
Сегодня, 22:38
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Сегодня, 22:38Сегодня, 22:38
69Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) провела заключительный матч на Итоговом турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и совершила сенсацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В третьем матче на групповом этапе Рыбакина встретилась с лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко из Беларуси и смогла добиться сенсационной победы — 6:4, 3:6, 6:1.
В группе Елена одержала одну победу и потерпела два поражения — от итальянской теннисистки Жасмин Паолини (4-е место) — 6:7, 4:6 и китаянки Чжэн Циньвэнь (7-е место) — 6:7, 6:3, 1:6. Для Арины Соболенко это первое поражение на турнире: ранее она обыграла Циньвэнь — 6:3, 6:4 — и Паолини — 6:3, 7:5.
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