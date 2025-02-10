Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина значительно улучшила свое положение в чемпионской гонке WTA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По итогам очередной недели тура Рыбакина поднялась на 12 позиций и теперь идет в гонке на седьмом месте с 585 очками. Топ-3 составляют Мэдисон Киз из США (2554), белоруска Арина Соболенко (1800) и полька Ига Швёнтек (1105).

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева потеряла пять позиций, став 25-й с 386 баллами.

Напомним, что на прошлой неделе Елена Рыбакина не сумела защитить титул турнира в Абу-Даби, проиграв в полуфинале будущей чемпионке, Белинде Бенчич. Отметим, что швейцарка благодаря своему успеху поднялась сразу на 17 позиций в чемпионской гонке и заняла пятое место.