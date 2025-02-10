Елена Рыбакина взлетела в чемпионской гонке WTA
Сегодня, 09:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:51Сегодня, 09:51
155Фото: sports.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина значительно улучшила свое положение в чемпионской гонке WTA, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
По итогам очередной недели тура Рыбакина поднялась на 12 позиций и теперь идет в гонке на седьмом месте с 585 очками. Топ-3 составляют Мэдисон Киз из США (2554), белоруска Арина Соболенко (1800) и полька Ига Швёнтек (1105).
Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева потеряла пять позиций, став 25-й с 386 баллами.
Напомним, что на прошлой неделе Елена Рыбакина не сумела защитить титул турнира в Абу-Даби, проиграв в полуфинале будущей чемпионке, Белинде Бенчич. Отметим, что швейцарка благодаря своему успеху поднялась сразу на 17 позиций в чемпионской гонке и заняла пятое место.