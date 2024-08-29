Елена Рыбакина вызвала возмущение на US Open

Зарубежные СМИ раскритиковали казахстанскую теннисистку, четвертую ракетку мира Елену Рыбакину за ее крайне малоинформативную пресс-конференцию после первого матча на US Open-2024, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

На этой неделе Рыбакина успешно стартовала на Открытом чемпионате США, победив в первом круге австралийку Дестани Айаву. Это было первое выступление Елены на корте после прекращения сотрудничества с тренером Стефано Вуковым, который был личным наставником Рыбакиной в течение пяти лет. Однако на встрече с журналистами спортсменка весьма уклончиво ответила на вопрос о расставании с Вуковым и в целом вела беседу не вполне охотно, на что обратили внимание ряд изданий.

"Елена Рыбакина - не самый коммуникабельный и харизматичный игрок на корте, что она демонстрировала неоднократно. Ее пресс-конференции обычно не пестрят громкими заголовками, а на Уимблдоне-2024 она и вовсе перешла черту, отвечая односложно и жалуясь журналистам на их вопросы. На US Open-2024 она также не склонна много разглагольствовать, что и продемонстрировала в своем выступлении перед СМИ после победы над австралийкой Дестани Айавой. Пять вопросов, на два из которых она ответила кратким "да", а на остальные - короткими ответами", - написал сайт Puntodebreak.com. "Елена Рыбакина потратила всего 90 секунд на послематчевую пресс-конференцию после победного старта на US Open. Четвертая ракетка мира произнесла 87 слов, отвечая на вопросы о своем недавнем расставании с давним тренером Стефано Вуковым. Это произошло через несколько месяцев после того, как ее встречи с прессой завирусились во время Открытого чемпионата Франции, где она просила задавать ей более интересные вопросы, а затем была проигнорирована представителями СМИ", - отметило британское издание Express.co.uk. "Елена Рыбакина уклонилась от ответа на несколько вопросов о своем разрыве с тренером Стефано Вуковым после победы в стартовом матче Открытого чемпионата США 2024 года. Пресс-конференция казахстанки завершилась менее чем через две минуты после ее кратких ответов. Когда ее спросили о странном выборе момента для расставания с Вуковым - прямо перед US Open - Рыбакина отмахнулась от этого, сказав: "Я не хочу много об этом говорить, но, да, это было нашим решением - прекратить совместную работу". Затем ее спросили о том, что привело к такому решению, на что 25-летняя теннисистка ответила: "Я дам вам знать, ребята, если моя ситуация с тренером изменится". Рыбакина завершила свою пресс-конференцию парой односложных ответов на вопросы о ее будущем сотрудничестве с тренером", - рассказал сайт Sportskeeda.com.

Напомним, что в первом матче на US Open-2024 обязанности тренера Рыбакиной выполнял капитан сборной Казахстана Юрий Щукин. Во втором круге турнира Елена сыграет против француженки Джессики Понше.