Елена Рыбакина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции
Сегодня, 17:42
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Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
127Фото: КТФ
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина во втором круге French Open обыграла представительницу Нидерландов Аранче Рус (50 WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Встреча, которая продолжилась час с небольшим, завершилась со счетом 6:3, 6:4. Ранее в личных встречах был паритет 1:1.
Следующей соперницей Рыбакиной будет хорватка Петра Мартич или бельгийка Элизе Мертенс.