Елена Рыбакина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина во втором круге French Open обыграла представительницу Нидерландов Аранче Рус (50 WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Встреча, которая продолжилась час с небольшим, завершилась со счетом 6:3, 6:4. Ранее в личных встречах был паритет 1:1.



Следующей соперницей Рыбакиной будет хорватка Петра Мартич или бельгийка Элизе Мертенс.