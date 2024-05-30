  • 30 Мая, 18:41
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Елена Рыбакина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции

Сегодня, 17:42
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КТФ Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42
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Фото: КТФ

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина во втором круге French Open обыграла представительницу Нидерландов Аранче Рус (50 WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Встреча, которая продолжилась час с небольшим, завершилась со счетом 6:3, 6:4. Ранее в личных встречах был паритет 1:1.

Следующей соперницей Рыбакиной будет хорватка Петра Мартич или бельгийка Элизе Мертенс.

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