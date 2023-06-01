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Сегодня, 16:54
409
409Фото: ktf.kz
Елена Рыбакина вышла в третий круг "Ролан Гарроса"
1 июня действующая чемпионка Уимблдона, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина во втором круге Открытого чемпионата Франции добилась уверенной победы над представительницей Чехии Линдой Носковой (50-я в рейтинге WTA), передаёт BaigeNews.kz.
Игра завершилась со счётом 6:3, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час и 28 минут. Рыбакина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных.
В третьем круге соревнований Елена сыграет с победительницей противостояния между Сарой Соррибес-Тормо (Испания) - Петрой Мартич (Хорватия).
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