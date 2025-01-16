Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open-2025
Сегодня, 13:31
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Сегодня, 13:31Сегодня, 13:31
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Елена Рыбакина успешно преодолели второй круг престижного турнира Australian Open-2025 в Мельбурне (Австралия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Рыбакина в своём матче оказалась сильнее американки Ивы Йович - 6:0, 6:3. Следующей соперницей казахстанки станет Даяна Ястремская из Украины.
Напомним, Путинцева во втором круге одержала победу над Чжан Шуай (Китай). Юлия выиграла встречу со счетом 6:2, 6:1. Третий матч она проведет против Дарьи Касаткиной (Россия).
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