Елена Рыбакина успешно преодолели второй круг престижного турнира Australian Open-2025 в Мельбурне (Австралия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Рыбакина в своём матче оказалась сильнее американки Ивы Йович - 6:0, 6:3. Следующей соперницей казахстанки станет Даяна Ястремская из Украины.

Напомним, Путинцева во втором круге одержала победу над Чжан Шуай (Китай). Юлия выиграла встречу со счетом 6:2, 6:1. Третий матч она проведет против Дарьи Касаткиной (Россия).