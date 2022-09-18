Елена Рыбакина вышла в финал теннисного турнира в Словении

Фото: КТФ

Казахстанка Елена Рыбакина пробилась в финал теннисного турнира в Словении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТФ.

В полуфинале она разгромила румынку Анну Богдан со счетом 6:1, 6:1.

Соперница казахстанки по финалу определится в матче Анны-Лены Фридзам (Германия) и Катержины Синяковой (Чехия).

Напомним, что на счету первой ракетки Казахстана чемпионский титул Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдон-2022), две победы на турнирах WTA: на грунте в Бухаресте в 2019 году и в австралийском Хобарте на харде в 2020 году, а также шесть финалов WTA в одиночном разряде.