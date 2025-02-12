  • 12 Февраля, 23:26
  • BAIGENEWS

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Катаре

Её следующей соперницей станет победительница матча между Игой Швёнтек (Польша) и Линдой Носковой (Чехия).

Сегодня, 22:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ktf.kz Сегодня, 22:19
Сегодня, 22:19
132
Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Дохе обыграла 46-ю ракетку мира словачку Ребекку Шрамкову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Матч завершился со счётом 7:6 (7:1), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 24 минуты. На счету Рыбакиной 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 7. Это была первая очная встреча спортсменок. 

В четвертьфинале казахстанка встретится с победительницей матча между Игой Швёнтек (Польша) и Линдой Носковой (Чехия).

Самое читаемое

Наверх