Елена Рыбакина в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Дохе обыграла 46-ю ракетку мира словачку Ребекку Шрамкову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Матч завершился со счётом 7:6 (7:1), 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час и 24 минуты. На счету Рыбакиной 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 7. Это была первая очная встреча спортсменок.



В четвертьфинале казахстанка встретится с победительницей матча между Игой Швёнтек (Польша) и Линдой Носковой (Чехия).