Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Лучшая теннисистка Казахстана и десятая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, обыграла испанку Паулу Бадосу, занимающую 22-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 7:5 в третьем круге "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Продолжительность встречи составила один час и 36 минут. За это время Елена выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. В Индиан-Уэллсе в 2021 году Бадоса выиграла свой первый "Мастерс" в карьере.

Следующей соперницей Рыбакиной будет одна из россиянок — Дарья Касаткина или Варвара Грачёва.