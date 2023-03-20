Елена Рыбакина выиграла турнир в США и стала седьмой ракеткой мира

Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в решающем матче на турнире в Индиан-Уэллсе обыграла белорусскую теннисистку, вторую ракетку мира Арину Соболенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса РК (ФТК).

Данный туриник считается пятым неофициальным "Большим шлемом", отмечают в ФТК.

Первый сет в матче, который продолжался 1 час и 20 минут, получился максимально упорным, с 24 розыгрышами на тай-брейке, и в итоге остался за Рыбакиной, которая с пятой попытки реализовала сетбол -7:6 (13:11). Вторую партию Елена выиграла со счётом 6:4. Таким образом, Рыбакина взяла реванш у Соболенко за проигрыш в финале Открытого чемпионата Австралии – 2023.

Напомним, по ходу турнира Рыбакина обыграла Софью Кенин (США), Паулу Бадосу (Испания), Варвару Грачёву (Россия), Каролину Мухову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша) и Арину Соболенко (Беларусь).

Елена впервые в карьере победила на турнире серии WTA 1000 и стала первой казахстанкой, которой удалось выиграть подобное соревнование в одиночном разряде. Всего Рыбакина взяла уже четвёртый одиночный титул в карьере (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест).

Благодаря победе в Индиан-Уэллсе лидер женской сборной Казахстана заработала 1 262 220 долларов США призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновлённом женском мировом рейтинге поднимется на седьмую строчку.