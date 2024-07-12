Елена Рыбакина выбыла из борьбы на Уимблдоне

Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сыграла полуфинальный матч на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдон) в Лондоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина встретилась на травяном корте с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой. После трёх сетов казахстанка потерпела поражение с общим счетом - 6:3, 3:6, 4:6.

Игра продлилась два часа и восемь минут.

До этого матча теннисистки встречались на корте дважды, оба раза сильнее была чешская спортсменка.

В финале турнира Большого шлема Крейчикова сыграет против итальянки Жасмин Паолини, которая ранее одержала победу над хорваткой Донной Векич (2:6, 6:4, 7:6).

Финал Уимблдона состоится 13 июля.