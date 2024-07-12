Елена Рыбакина выбыла из борьбы на Уимблдоне
Сегодня, 00:30
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Сегодня, 00:30Сегодня, 00:30
161Фото: ktf.kz
Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сыграла полуфинальный матч на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдон) в Лондоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Рыбакина встретилась на травяном корте с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой. После трёх сетов казахстанка потерпела поражение с общим счетом - 6:3, 3:6, 4:6.
Игра продлилась два часа и восемь минут.
До этого матча теннисистки встречались на корте дважды, оба раза сильнее была чешская спортсменка.
В финале турнира Большого шлема Крейчикова сыграет против итальянки Жасмин Паолини, которая ранее одержала победу над хорваткой Донной Векич (2:6, 6:4, 7:6).
Финал Уимблдона состоится 13 июля.
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