Елена Рыбакина впервые пробилась в четвертьфинал WTA

Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прошла в четвертьфинал "Мастерса", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана. Турнир WTA 1000 проходит в Цинциннати (США).

"В матче третьего круга турнира серии WTA 1000-Western&Southern Open первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина разгромила 29-ю ракетку мира американку Алисон Риске 6:2, 6:4. Встреча продолжалась почти полтора часа", - сообщили в пресс-службе ФТК.

Елена сделала девять эйсов и реализовала четыре из 13 брейк-пойнтов, говорится в сообщении. За выход в полуфинал "Мастерса" Рыбакина сыграет с победительницей противостояния между первой ракеткой мира Игой Свёнтек (Польша) и Мэдисон Киз (США).