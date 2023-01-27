Елена Рыбакина в финале Australian Open: что говорят о её шансах эксперты из России и США

Фото: Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в финал Australian Open. За второй титул турнира "Большого шлема" она поборется с Ариной Соболенко из Беларуси.

О предстоящем матче и шансах казахстанки на победу читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: Reuters

На пути к финалу

На старте турнира Елена Рыбакина была посеяна под 22-м номером. Первый матч она провела на 13-м корте. Это вызвало вопросы и споры - почему действующую чемпионку "Уимблдона" поставили на отдалённый корт?

Известный журналист Бен Ротенберг раскритиковал организаторов за такое решение.

"Я понимаю, что в какой-то степени наблюдается перенасыщение недавними чемпионками женских Шлемов, но разве когда-нибудь было такое, чтобы пренебрежение к действующей чемпионке "Уимблдона" проявляли настолько быстро?" - написал Ротенберг в соцсетях.

Первой соперницей Рыбакиной на турнире была итальянка Элизабетт Коччаретто (67 место в рейтинге WTA). Казахстанка одержала уверенную победу со счётом - 7:5, 6:3.

Далее последовала победа над словенкой Кайей Йуван, занимающей 104-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:2, 6:1.

За выход в четвёртый круг Рыбакина поборолась с более сильной соперницей - американкой Даниэль Коллинз (11-е место в рейтинге WTA). И вновь победа со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

В следующем матче казахстанка сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши – 6:4, 6:4.

Фото: Reuters

После матча Рыбакина призналась, что большую поддержку она получает из Казахстана.

"Конечно, я получила очень большую поддержку в Казахстане. Люди за мной следят, болеют, верят в меня. Возвращение в страну получилось потрясающим. Спасибо всем, кто меня поддерживает", - сказала она.

Также 23-летняя теннисистка высказалась о своём внешнем спокойствии на корте.

"Безусловно, я волнуюсь при выходе на корт, но стараюсь не показывать эмоции. Тренер говорит, что иногда надо показывать. Поэтому я учусь", - призналась Елена.

За выход в полуфинал Рыбакина обыграла Елену Остапенко (17-е место в рейтинге WTA) – 6:2, 6:4.

В полуфинале казахстанке противостояла Виктория Азаренко (24 место в рейтинге WTA) из Беларуси. Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира, двукратную чемпионку Australian Open со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

В финале турнира Елена сыграет с другой представительницей Беларуси - Ариной Соболенко, которая занимает пятое место в рейтинге WTA.

После победы на "Уимблдоне" у казахстанки был небольшой спад в игре, что не могло отразиться на результатах. На US Open она в первом круге сенсационно проиграла 131-й ракетке мира Кларе Бюрель.

"У нас была пара тяжёлых месяцев после Уимблдона, потому что не было достаточно времени на подготовку. Она вернулась в Казахстан - обязательства перед федерацией и своей страной. Дома она национальный герой, поэтому было много интервью. Елена ездила помогать детям, посещала приюты для собак. Поэтому наша подготовка в США была далека от идеала. Мы готовились четыре или пять дней в Швейцарии, прежде чем отправиться в Сан-Хосе.

Отсутствие очков Уимблдона поначалу усложняло её игру. Она начала играть лучше в Цинциннати, но проснулась с затекшей шеей на следующий день после поражения в четвертьфинале от Киз. Потом мы сразу поехали в Нью-Йорк - отдыхать некогда, спонсорские обязательства. Она проиграла в первом туре, это был действительно плохой день", - приводит слова тренера Рыбакиной на одной из пресс-конференций портал Sports.kz.

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Сама Елена призналась, что турнир в Австралии для неё проходит легче, чем "Уимблдон".

"Для меня в этот раз чуть легче, если сравнивать с Уимблдоном, где у меня были первые четвертьфинал, полуфинал, финал. Соперницы очень опытные. Я понимала, что надо быть сосредоточенной на каждом розыгрыше. Я хорошо с этим справилась", - сказала теннисистка после матче с Азаренко.

Соперница. Что известно об Арине Соболенко?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко занимает пятую строчку в рейтинге WTA.

Она - победительница двух турниров "Большого шлема" в парном разряде (US Open-2019, Australian open-2021). Арина доходила до полуфинала трёх турниров "Большого шлема" в одиночном разряде (Уимблдон-2021, US Open-2021, 2022).

Фото: Reuters

Для того, чтобы выйти в финал, 24-летняя Соболенко обыграла в последних матчах Белинду Бенчич из Швейцарии и представительницу Польши Магду Линетт.

Сезон теннисистка начала успешно. Она уже завоевала титул в Аделаиде, и в Мельбурне показывает уверенную игру. Спортсменка играет стабильно, захватывает инициативу в любом розыгрыше и в целом выглядит впечатляюще.

Что касается личных встреч, Соболёнко выиграла у Рыбакиной три из четырёх матчей.

"Лучшее достаётся тому, кто умеет ждать"

Российский комментатор Максим Янчевский отмечает, что Елена Рыбакина в Мельбурне показывает более уверенную игру, нежели чем в прошлом сезоне.

"У неё есть уверенность. Самое главное – она не боится и знает, что нужно делать. Её внутреннее спокойствие поражает. Она подряд обыграла очень уверенно трёх чемпионок турниров "Большого шлема". Были определённые сложные моменты в матче с Азаренко, но она их быстро преодолела", - сказал Янчевский в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

По его мнению, обрушившаяся слава после победы на "Уимблдоне" могла повлиять не небольшой спад, который был после турнира в Лондоне.

"После Уимблдона для неё всё было в новинку. Она не знала, как справляться со славой и всем тем, что происходило после - внимание прессы, интервью... Между "Уимблдоном" и US Open был месяц. И у неё даже не было времени подготовиться и нормально адаптироваться", - считает эксперт.

Рыбакина провела хорошую предсезонную подготовку, и это даёт результат.

"Во время предсезонной подготовки было сделано очень много, и она хорошо подошла к сезону. Лучшее достаётся тому, кто умеет ждать. Вот она подождала и стала выигрывать. Сейчас она будет стабильным игроком топ-10, независимо от результатов финала", - высказал мнение комментатор.

Максим Янчевский отметил, что у финалисток похожий стиль игры: остроатакующий теннис и сильная подача. Поэтому в матче всё будет решать психологическая подготовка.

Среди тех моментов, над чем Рыбакиной стоит ещё работать, комментатор отмечает – бекхенд и продвижение к сетке.

В целом шансы на победу равны, считает Янчевский.

"Кто лучше справится с эмоциями, тот и победит. Всё непредсказуемо. Шансы - 50 на 50. Может получиться финал в одни ворота или захватывающий триллер", - заключил он.

"Она заслуживает того, чтобы считаться одной из лучших в мире"

Обозреватель тенниса в New York Times Бен Ротенберг в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz отметил, что Елена Рыбакина показывает стабильную игру на Australian Open.

“Она казалась мотивированной и сосредоточенной на протяжении всего турнира. Я думаю, что Елена мотивирована и жаждёт доказать, что “Уимблдон” не был случайностью. И она заслуживает того, чтобы считаться одной из лучших в мире”, - сказал он.

Бен Ротенберг добавил, что многие победительницы турниров Большого шлема не могут сразу справиться с повышенным вниманием.

“Я думаю, что победительницы этих турниров иногда вызывают небольшое разочарование.Так как они сталкиваются с большим давлением, вниманием прессы. Но, похоже, Елена смогла перезагрузиться и перегруппироваться в межсезонье”, - отметил эксперт.

Ситуацию с 13-м кортом он прокомментировал так:

“Я думаю, что в этом есть элемент неуважения. Елена находится в необычной ситуации, потому что её титул на “Уимблдоне” не принес ей никаких рейтинговых очков, так что она одна из самых низкорейтинговых чемпионок этого турнира за всю историю. Однако даже если она не входит в топ-10 или топ-20 игроков, корт 13 казался невероятно малоизвестным для обладательницы этого титула. И, может быть, это послужило для неё мотивацией?”.

Американский журналист выделяет различие между двумя теннисистками.

“Арина очень хороша в этом году - ее непоследовательная подача стала надежным оружием. Это будет интересный контраст между Соболенко, которая очень эмоциональна и экспрессивна, и Еленой, которая очень спокойна и невероятно стойкая во время матчей. Я думаю, на самом деле всё будет зависеть от того, кто лучше справится с волнением. Арина и Елена очень похожи во многих отношениях. Обе любят атаковать и сильно отбивать мяч, так что вопрос только в том, кто сможет сохранить свою последовательность в атаке под таким давлением. Я думаю, что опыт Елены, сыгравшей в финале “Уимблдона”, может иметь решающее значение”, - сказал он.

Бен Ротенберг считает, что слабое место в игре Елены – это её движение по корту.

“Слабым местом игры Елены, я думаю, всегда будет её движение. Но когда она бьёт по мячу так хорошо, как в последнее время, ей не нужно часто двигаться или защищаться. Я думаю, что Елена должна победить", - обнадёжил журналист.

Финальный матч пройдёт 28 января в 14:30 по времени Астаны.