Елена Рыбакина узнала свою позицию в рейтинге перед Уимблдоном-2024
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов перед началом Уимблдонского турнира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Тройка лидеров остается прежней: первой ракеткой мира является Ига Швентек из Польши, на второй строчке — американка Кори Гауфф, третья — белорусская спортсменка Арина Соболенко.
Сильнейшая из представительниц Казахстана, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина занимает четвертую строчку. Другая казахстанская спортсменка Юлия Путинцева потеряла одну позицию и стала 35-й", - пишет издание.
В парном разряде первое место занимает бельгийка Элизе Мертенс, за ней идут Се Шувэй из Китайского Тайбэя и новозеландская теннисистка Эрин Рутлифф.
Первая ракетка Казахстана в парах Анна Данилина отыграла одну позицию — 52-я, Жибек Куламбаева сохранила 136-е место, Путинцева — 299-я.
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