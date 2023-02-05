Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на турнире в Абу-Даби

Фото: Sports.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-е место в рейтинге WTA) начнет выступление на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) со второго круга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В своем первом матче на турнире Рыбакина встретится с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия, 20-е место) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 82-е место). Добавим, что казахстанка посеяна на Abu Dhabi Open под третьим номером. Турнир пройдет с 6 по 12 февраля. Его призовой фонд составляет 780 637 долларов. Чемпионка в одиночном разряде заработает 120 150 долларов и получит 470 рейтинговых очков.

Напомним, Елена Рыбакина дошла до финала Australian Open-2023, где проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко (2-е место).