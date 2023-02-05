Лента новостей
- Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на турнире в Абу-Даби 05:39 70
- Два сотрудника предприятия отравились насмерть в Кызылординской области 04:02 250
- Мангистауские компании по вывозу медотходов обвинили в нарушениях 03:28 276
- Асхат Аймагамбетов рассказал о планах на будущее 02:13 352
- В Астане подрались футболисты из Кыргызстана и России 01:45 439
- Жителям Риддера произведут перерасчет за теплоснабжение 00:21 361
- Няня и медсестра подрались на глазах детей в детском саду Темиртау 04.02.2023 424
- Продать своих маленьких детей решила жительница ЗКО 04.02.2023 598
- На трассах Алматинской области из-за погоды ограничили движение 04.02.2023 383
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 663
- Токаев поговорил по телефону с президентом ОАЭ 04.02.2023 419
- Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана 04.02.2023 476
- Скончалась дочь Куляш Байсеитовой 04.02.2023 838
- Паралыжник Ербол Хамитов получил служебную квартиру 04.02.2023 425
- Конькобежка Алина Дауранова завоевала золото в финале Кубка мира 04.02.2023 593
- Полицейский спас пожилую акмолинку, у которой случился инсульт 04.02.2023 419
- Пассажирский поезд сбил шесть лошадей в области Улытау 04.02.2023 374
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 2708
- Трендовые балаклавы научили вязать детей казахстанских военных 04.02.2023 434
- Арина Алтухова завоевала рейтинговый Кубок мира в Индонезии 04.02.2023 474
- Два рыбака провалились под лёд в Жамбылской области 04.02.2023 498
- Платность республиканских дорог обсудили в Казахстане 04.02.2023 466
- Талые воды подтопили дворы в нескольких сёлах Жамбылской области 04.02.2023 435
- Казахстанская горнолыжница завоевала золото в слаломе в Кыргызстане 04.02.2023 464
- Глава МЧС облетел на вертолёте подтопленные сёла в Туркестанской области 04.02.2023 321
- Семипалатинский ядерный полигон: о болезнях и низких компенсациях рассказали пострадавшие 04.02.2023 485
- Морозы до минус 50 градусов обещают в США и Канаде 04.02.2023 674
- Жансая Абдумалик и Элизабет Турсынбаева стали кандидатами в депутаты 04.02.2023 707
- Ограбивший пенсионерку мужчина задержан в Актобе 04.02.2023 421
- Мешкотара, лодки и мотопомпы: в ЗКО готовятся к павлодкам 04.02.2023 548
- Устроилась на работу и пропала: акмолинские полицейские нашли потерявшуюся женщину 04.02.2023 685
- Планы по разработке новых месторождений газа обсудили в Казахстане 04.02.2023 414
- Проглотившего столовую ложку мужчину спасли хирурги в Конаеве 04.02.2023 437
- Паралимпиец Ербол Хамитов поделился секретом успеха в спорте 04.02.2023 631
- Торговавший трамадолом без рецепта врач задержан в Туркестанской области 04.02.2023 364
- Лидер партии "Ауыл": продукты не растут на полках, на полках растут только цены 04.02.2023 533
- Отмечать День учителя в другую дату хотят в Казахстане 04.02.2023 422
- Рак в Казахстане: вина людей или плохая экология? 04.02.2023 515
- Водитель автобуса с телефоном возмутил жителей Актау 04.02.2023 369
- Столичный медицинский вуз стал лидером рейтинга "Атамекен" 04.02.2023 423
- Коронавирусом за сутки заразились 76 казахстанцев 04.02.2023 405
- В Астане к следующему учебному году построят 13 школ 04.02.2023 491
- Туристы застряли на канатной дороге горнолыжного курорта в Баянауле 04.02.2023 466
- В пяти городах страны ожидаются неблагоприятные метеоусловия 04.02.2023 414
- За 600 долларов предлагают решить проблемы при легализации авто в РК 04.02.2023 500
- Подвесной мост в Семее отремонтируют специалисты из Японии 04.02.2023 455
- Мобильное приложение для горных туристов запустят в Казахстане 04.02.2023 532
- Судья в Колумбии использовал ИИ для вынесения приговора 04.02.2023 608
- Новый фильм Баян Максаткызы выходит в казахстанский прокат 04.02.2023 715
- Сделки купли-продажи недвижимости в Казахстане можно будет заключать онлайн 04.02.2023 551
- Акимат Уральска приобрёл Toyota Camry по программе Trade-In 04.02.2023 509
- Самолёт FlyArystan на подлёте к Шымкенту развернули в Астану 04.02.2023 828
- "Чтобы у вас торговля пошла". Токаев купил вазу у ремесленницы в Таразе 04.02.2023 609
- Бомбу искали во всех судах Жетысуской области 03.02.2023 476
- Новый автобусный маршрут соединит пригород с Алматы 03.02.2023 574
- Игравшего у трансформатора малыша ударило током в Таразе 03.02.2023 759
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 567
- Скончался французский модельер Пако Рабан 03.02.2023 607
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 603
- Какой будет погода на выходных в Казахстане 03.02.2023 530
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 547
- Спасение мужчины из паводкового потока сняли на видео в Туркестанской области 03.02.2023 650
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 634
- Антикор прокомментировал приговор Абжану 03.02.2023 563
- Концепцию Единого закупщика электроэнергии реализуют в Казахстане 03.02.2023 767
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 588
- Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Алматы 03.02.2023 637
- Антикор начал расследование в отношении экс-главы отдела земельных отношений Тараза 03.02.2023 1430
- Карагандинца с гранатой и пистолетом задержали в Астане 03.02.2023 609
- О создании единой валюты на территории ЕАЭС речи не идет — Бакытжан Сагинтаев 03.02.2023 619
- Нужно максимально сконцентрироваться на устранении торговых барьеров в ЕАЭС — Алихан Смаилов 03.02.2023 530
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 667
- Казахстанского блогера Махамбета Абжана осудили на девять лет 03.02.2023 711
- Паводковая ситуация в Казахстане: акиматам пяти регионов поручили подготовить спецтехнику 03.02.2023 689
- Токаев побывал в сельской школе в Жамбылской области 03.02.2023 544
- Новые коллекционные монеты по уникальной технологии выпустил Нацбанк Казахстана 03.02.2023 792
- Снижение смертности от онкопатологий на 9 процентов отмечено в Казахстане 03.02.2023 664
- Полицейские похитили более 100 миллионов тенге в Акмолинской области 03.02.2023 613
- 149 инвестпроектов введут в Казахстане в 2023 году 03.02.2023 611
- Партийные списки Amanat в маслихаты обновились на 75 процентов 03.02.2023 809
Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на турнире в Абу-Даби
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-е место в рейтинге WTA) начнет выступление на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) со второго круга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В своем первом матче на турнире Рыбакина встретится с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия, 20-е место) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 82-е место). Добавим, что казахстанка посеяна на Abu Dhabi Open под третьим номером. Турнир пройдет с 6 по 12 февраля. Его призовой фонд составляет 780 637 долларов. Чемпионка в одиночном разряде заработает 120 150 долларов и получит 470 рейтинговых очков.
Напомним, Елена Рыбакина дошла до финала Australian Open-2023, где проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко (2-е место).
-
Trend news
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 654
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 2659
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 1290
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 1870
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 1972
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 70189
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 20451
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 21983
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 1865
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 4812
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 6980
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 1781
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2207
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 1936
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 249324
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 1643
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 1753
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3004
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 2621
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2010
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2023
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 3592
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3036
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3702
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2109
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2080
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2677
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2198
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2785
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2223
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2431
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4170
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2579
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2509
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13613
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2291
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2792
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6260
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2774
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3182
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 3750
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 9954
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3061
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16562
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3945
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3213
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 132060
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3078
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 40675
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 6787
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6401
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6393
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 16722
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6940
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 20493
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10154
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3334
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3903
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3273
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3720
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 26821
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8935
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3088
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6061
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3418
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3890
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10673
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10252
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9299
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 5368
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5579
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5705
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7602
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3848
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 4573
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 5121
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 55831
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 5008
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 7321
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 4573
-
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 564
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 601
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 545
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 632
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 587
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 665
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 947
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1033
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1071
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 959
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 1159
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1068
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1078
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1124
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 951
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1029
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1003
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1299
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 936
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1083
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1024
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1084
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1208
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1164
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1278
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1389
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1279
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1773
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1684
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 2450
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1794
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1743
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2412
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1867
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2418
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2077
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2294
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2408
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2405
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2352
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2324
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2177
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2385
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2477
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2454
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2441
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2673
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2566
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2886
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2957
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2797
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2816
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2999
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2903
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3123
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2987
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2908
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3029
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3161
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 5485
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3708
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4366
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5348
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5020
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 4998
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4895
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4419
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 6177
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 5963
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 7606
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 7701
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 7644
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 6081
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 5955
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 6227
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 6678
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 6085
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 5585
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 7084
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 6867