Елена Рыбакина узнала позицию в мировом рейтинге после снятия с турнира в Сеуле

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтинга спортсменок, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

На первом месте остается полька Ига Швёнтек, а вторую позицию занимает белоруска Арина Соболенко. Замыкает тройку сильнейших Джессика Пегула из США.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохраняет четвертую строчку. Юлия Путинцева сместилась на одну позицию вниз и стала 30-й.

Напомним, что Рыбакина на прошлой неделе отказалась от участия в турнире категории WTA 500 в Сеуле (Южная Корея), а перед этим снялась после первого круга US Open-2024. Официальная причина, которую озвучивала WTA, — травма спины.