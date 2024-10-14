Рыбакина узнала позицию в мировом рейтинге после пропуска турнира

Вышла обновленная версия рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам турнира в Ухане (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первой ракеткой мира остается полька Ига Швёнтек, на втором месте — победительница турнира белоруска Арина Соболенко, на третью строку вышла Кори Гауфф из США, сместившая на четвертую позицию соотечественницу Джессику Пегулу.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина остается пятой. Юлия Путинцева отыграла три позиции и вышла на 32-е место. Напомним, что в Ухане Путинцева дошла до третьего круга, где проиграла Соболенко. Что касается Рыбакиной, то она на турнире в Ухане не выступала — спортсменка продолжает восстанавливаться после травмы.