Елена Рыбакина узнала плохие новости от WTA
Сегодня, 02:27
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Сегодня, 02:27Сегодня, 02:27
68Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) уступила лидерство по количеству эйсов в этом году китаянке Чжэн Циньвэнь (7-е место), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На данный момент, по информации официального сайта WTA, у Рыбакиной 336 эйсов, однако лучшая теннисистка Казахстана не выходила на корт с августа. Её отсутствием воспользовалась Циньвэнь, у которой уже 373 эйса. После US Open-2024 Чжэн Циньвэнь дошла до полуфинала турнира в Пекине (Китай), до финала в Ухане (Китай), а утром 27 октября выступит в финале турнира в Токио (Япония).
Что касается Елены Рыбакиной, то ожидается, что она выступит на Итоговом турнире WTA, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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