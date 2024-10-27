Елена Рыбакина узнала плохие новости от WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) уступила лидерство по количеству эйсов в этом году китаянке Чжэн Циньвэнь (7-е место), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент, по информации официального сайта WTA, у Рыбакиной 336 эйсов, однако лучшая теннисистка Казахстана не выходила на корт с августа. Её отсутствием воспользовалась Циньвэнь, у которой уже 373 эйса. После US Open-2024 Чжэн Циньвэнь дошла до полуфинала турнира в Пекине (Китай), до финала в Ухане (Китай), а утром 27 октября выступит в финале турнира в Токио (Япония).

Что касается Елены Рыбакиной, то ожидается, что она выступит на Итоговом турнире WTA, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).