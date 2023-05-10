Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Риме

Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) узнала первую соперницу на турнире серии "Мастерс", который пройдёт в итальянском Риме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во втором круге соревнований Рыбакина сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (68-е место), которая на старте турнира одержала победу над китаянкой Ван Синьюй (60-е место) в трёх сетах с общим счётом 6:4, 6:7, 6:2.

Турнир в Риме пройдёт с 9 по 20 мая.

Стоит отметить, что Елена Рыбакина не слишком удачно выступила на последних грунтовых турнирах. Казахстанка из-за травмы снялась на турнире в Штутгарте (Германия), а затем проиграла во втором круге "Мастерса" в Мадриде (Испания).