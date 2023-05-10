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Сегодня, 08:12
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272Фото: ktf.kz
Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Риме
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6-е место в рейтинге WTA) узнала первую соперницу на турнире серии "Мастерс", который пройдёт в итальянском Риме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Во втором круге соревнований Рыбакина сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (68-е место), которая на старте турнира одержала победу над китаянкой Ван Синьюй (60-е место) в трёх сетах с общим счётом 6:4, 6:7, 6:2.
Турнир в Риме пройдёт с 9 по 20 мая.
Стоит отметить, что Елена Рыбакина не слишком удачно выступила на последних грунтовых турнирах. Казахстанка из-за травмы снялась на турнире в Штутгарте (Германия), а затем проиграла во втором круге "Мастерса" в Мадриде (Испания).
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