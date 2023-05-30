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  • Елена Рыбакина уверенно вышла во второй круг "Ролан Гаррос"
ktf.kz Сегодня, 22:27
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Сегодня, 22:27
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Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина уверенно вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Казахстанка Елена Рыбакина в матче первого круга Открытого чемпионата Франции несла поражение представительнице Чехии Бренде Фрухвиртовой со счётом 6:4, 6:2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ

Встреча продолжалась час и 21 минуту. Елена девять раз подала на вылет и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми (63 процента).

В следующем раунде первая ракетка Казахстана сыграет с ещё одной теннисисткой из Чехии - Линдой Носковой (50 WTA).

Это уже 10-я победа Рыбакиной на грунте в 2023 году.

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Сегодня, 22:27
345
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