Елена Рыбакина уверенно стартовала на Уимблдоне
Сегодня, 19:13
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Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
111Фото: ktf.kz
Елена Рыбакина прошла во второй круг Уимблдона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
На старте казахстанка обыграла румынку Елену Габриэлу-Русе (152 WTA) со счётом 6:3, 6:1.
Матч продолжался 1 час и 11 минут. За это время Рыбакина выполнила три подачи навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде Елена встретится с немецкой теннисисткой 72-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд. Игра состоится 3 июля.
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