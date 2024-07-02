Елена Рыбакина уверенно стартовала на Уимблдоне

Елена Рыбакина прошла во второй круг Уимблдона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

На старте казахстанка обыграла румынку Елену Габриэлу-Русе (152 WTA) со счётом 6:3, 6:1.



Матч продолжался 1 час и 11 минут. За это время Рыбакина выполнила три подачи навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из семи.



В следующем раунде Елена встретится с немецкой теннисисткой 72-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд. Игра состоится 3 июля.