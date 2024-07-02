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Елена Рыбакина уверенно стартовала на Уимблдоне

Сегодня, 19:13
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ktf.kz Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13
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Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина прошла во второй круг Уимблдона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

На старте казахстанка обыграла румынку Елену Габриэлу-Русе (152 WTA) со счётом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час и 11 минут. За это время Рыбакина выполнила три подачи навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Елена встретится с немецкой теннисисткой 72-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд. Игра состоится 3 июля.

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