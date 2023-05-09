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Елена Рыбакина уступила в номинации "Прорыв года" теннисисту из Испании
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу в номинации "Прорыв года" по версии Laureus World Sports Awards, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В этой категории кроме Рыбакиной были также номинированы чемпионка мира в беге на 100 метров с барьерами нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэйтан Чен, американский гольфист Скотти Шеффлер и сборная Марокко по футболу.
"В 2022 году 20-летний Алькарас потрясающим образом заявил о себе в мире тенниса, выиграв свой первый титул "Большого шлема" на US Open, а также стал самой молодой первой ракеткой мира в истории рейтинга АТР", — говорится в представлении Алькараса как лауреата премии.
На минувшей неделе Алькарас защитил титул на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Мадриде.
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