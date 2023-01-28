Елена Рыбакина уступила пятой ракетке мира в финале Australian Open

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Первая ракетка Казахстана потерпела поражение в финале Открытого чемпионата Австралии, передаёт BaigeNews.kz.

Елена Рыбакина встретилась на корте с пятой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Первый сет соперницы отыграли за 35 минут, после чего преимущество осталось за казахстанкой — 6:4. Однако второй сет выиграла Соболенко со счётом 6:3. Решающий третий сет тоже остался за белоруской, которая взяла верх со счетом 6:4. В общей сложности матч продлился 2 часа 29 минут.

В обновлённом рейтинге WTA Елена станет десятой ракеткой мира. Арина поднимется на вторую строчку.

Напомним, на Australian Open-2023 Елена Рыбакина одержала победу над итальянкой Элизабеттой Коччиаретто, словенкой Кайи Юван, американкой Даниэль Коллинз, полькой Игой Швёнтек, латвийкой Еленой Остапенко и белоруской Викторией Азаренко.

Арина Соболенко до встречи с Еленой одолела чешку Терезу Мартинцову, американку Шелби Роджерс, бельгийку Элизе Мертенс, швейцарку Белинду Бенчич, хорватку Донну Векич и польку Магду Линетт.

Ранее стало известно, что казахстанка за выход в финал турнира Australian Open в одиночном разряде заработала 1,12 миллиона долларов или 544 миллиона по текущему курсу.