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ФТК РК. Сегодня, 19:42
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Сегодня, 19:42
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Фото: ФТК РК.

Елена Рыбакина установила новый рекорд

Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов в WTA-туре, передает BaigeNews.kz.

Третья ракетка мира Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов в сезоне. Первая ракетка Казахстана в 44 матчах наколотила 349 подач навылет. Следом идут француженка Каролина Гарсия (305) и белоруска Арина Соболенко (275).

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Сегодня, 19:42
129
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