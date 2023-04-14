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  • Елена Рыбакина упрочила преимущество Казахстана в матче против Польши
ktf.kz Сегодня, 18:46
134
Сегодня, 18:46
134
Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина упрочила преимущество Казахстана в матче против Польши

Во втором матче квалификации командного чемпионата мира "Кубок Билли Джин Кинг" лидер женской сборной Казахстана, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Веронику Фальковскую из Польши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Счёт в матче – 6:3, 6:4.

В стартовой встрече противостояния Казахстана с Польшей Юлия Путинцева победила 19-ю ракетку мира Магду Линетт. После первого игрового дня казахстанки ведут со счетом 2:0.

15 апреля планируются матчи: Елена Рыбакина – Магда Линетт, Юлия Путинцева – Вероника Фальковская. Пятый матч - в парном разряде (если он понадобится для определения победителя противостояния) сыграют Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова против Алисия Росольская/Вероника Фальковская. 

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Сегодня, 18:46
134
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