Елена Рыбакина упрочила преимущество Казахстана в матче против Польши

Фото: ktf.kz

Во втором матче квалификации командного чемпионата мира "Кубок Билли Джин Кинг" лидер женской сборной Казахстана, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Веронику Фальковскую из Польши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Счёт в матче – 6:3, 6:4.

В стартовой встрече противостояния Казахстана с Польшей Юлия Путинцева победила 19-ю ракетку мира Магду Линетт. После первого игрового дня казахстанки ведут со счетом 2:0.

15 апреля планируются матчи: Елена Рыбакина – Магда Линетт, Юлия Путинцева – Вероника Фальковская. Пятый матч - в парном разряде (если он понадобится для определения победителя противостояния) сыграют Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова против Алисия Росольская/Вероника Фальковская.