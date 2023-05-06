Лента новостей

sports.kz Сегодня, 08:55
475
Сегодня, 08:55
475
Фото: sports.kz

Елена Рыбакина сыграла в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, провела первую тренировку в Риме перед стартом на "Мастерсе", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Турнир в столице Италии пройдет с 9 по 20 мая. Что касается последнего выступления Елены Рыбакиной, то на "Мастерсе" в Мадриде (Испания) она проиграла в первом же матче — россиянке Анне Калинской (62-е место) — 5:7, 6:4, 2:6. 

Предыдущий грунтовый турнир в Штутгарте (Германия) также сложился для казахстанки неудачно: она получила травму и закончила выступление на стадии 1/8 финала. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:55
475
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх