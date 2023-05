Елена Рыбакина сыграла в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, провела первую тренировку в Риме перед стартом на "Мастерсе", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Турнир в столице Италии пройдет с 9 по 20 мая. Что касается последнего выступления Елены Рыбакиной, то на "Мастерсе" в Мадриде (Испания) она проиграла в первом же матче — россиянке Анне Калинской (62-е место) — 5:7, 6:4, 2:6.

Training video of Elena Rybakina during her first practice at Rome ,this afternoon.🎾🎾

So good to see her back 😊🇮🇹#IBI23

📸: https://t.co/vD92TsvUgn Instagram pic.twitter.com/2v1rWMYnR0