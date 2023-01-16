Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open

Фото: olympic.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в первом круге Australian Open. Она обыграла Элизабетт Коччиаретто из Италии со счётом - 7:5, 6:3, передаёт BaigeNews.kz.

В матче, продлившемся один час 21 минуту, Рыбакина совершила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов. Её соперница – реализовала два эйса, совершила одну ошибка на подаче и три брейк-пойнта.

Australian Open проходит с 16 по 28 января.

В следующем круге Рыбакина сыграет против Каей Юван из Словении либо француженки Селены Яничиевич.