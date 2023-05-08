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Елена Рыбакина стала шестой ракеткой мира
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённую версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В первой тройке изменений не произошло: лидирует полька Ига Швёнтек, на втором месте — Арина Соболенко из Беларуси, третья — американская теннисистка Джессика Пегула.
Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина поднялась с седьмой позиции на шестую. Это рекордное место в карьере Елены. На седьмую строчку опустилась Онс Жабер из Туниса, а пятая строчка принадлежит американке Коко Гауфф.
Юлия Путинцева осталась на 51-й отметке.
В парном рейтинге топ-3 составляют Катерина Синякова, Барбора Крейчикова (обе из Чехии) и Пегула.
Казахстанская теннисистка Анна Данилина отыграла одну позицию, став 26-й. Рыбакина взлетела на 13 строк — 82-я.
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