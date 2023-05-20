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Елена Рыбакина стала пятой ракеткой мира
Казахстанка Елена Рыбакина поднялась на пятое место в мировом рейтинге теннисисток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sport24.ru
Елена, ранее занимавшая шестое место рейтинга WTA, после того, как вышла в полуфинал супертурнира "Мастерса" в Риме, выросла в мировом рейтинге.
До начала турнира в ее активе было 4195 очков. Сейчас уже 4480. Казахстанская спортсменка опередила американку Кори Гауфф (4305).
Если Рыбакина возьмёт титул, то поднимется по итогам турнира на четвёртую строчку (5090), обойдя француженку Каролин Гарсию (5025).
Напомним, на супертурнире в Риме, общий призовой фонд которого составляет почти 11,3 миллиона евро, лучшая теннисистка Казахстана, шестая ракетка мира обыграла чемпионку "Ролан Гаррос-2017" Елену Остапенко из Латвии.
Ранее Елена победила итальянку Жасмин Паолини, россиянку Анну Калинскую, чешку Маркету Вондроушову и польку Игу Швёнтек.
В финале соперницей Рыбакиной будет украинка Ангелина Калинина.
Для Рыбакиной это третий за сезон финал на турнирах серии WTA 1000 (выше только "Большой шлем"). Казахстанка взяла титул в Индиан-Уэллсе, но проиграла финал в Майами. В самом начале года у Елены был финал Australian Open.
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