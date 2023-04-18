Елена Рыбакина сразится за Porsche на турнире в Германии

Фото: ktf.kz

В Штутгарте стартовал турнир серии WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023. Участие в нём принимает казахстанка Елена Рыбакина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В первом раунде лидер женской сборной Казахстана 19 апреля сразится с немкой Юле Немайер, которая занимает 65-е место в рейтинге WTA.

В случае выхода в следующий круг Рыбакина сыграет с победительницей пары Мартина Тревизан (Франция) - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Турнир пройдёт на грунтовых кортах. Призовой фонд составляет более полумиллиона долларов.

Победителю помимо призовых вручат также модель автомобиля Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo.