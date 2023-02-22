Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае

Фото: ktf.kz

Теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA в Дубае из-за травмы спины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

В третьем круге первая ракетка Казахстана должна была сыграть с американкой Коко Гауфф (6 WTA).

Также Елена не выйдет на корт в парном разряде с Анастасией Павлюченковой.

Лидер женской сборной планирует выступить на мартовских "Мастерсах" в США.

Ранее сообщалось о том, что казахстанка выиграла матч у представительницы Чехии Мари Боузковой на турнире категории WTA-1000 в Дубае.