Елена Рыбакина снялась с девятого турнира в сезоне

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не будет участвовать в турнире WTA 500 Korea Open в Сеуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Согласно имеющейся информации, спортсменка до конца не оправилась от травмы, из-за которой вынуждена была сняться с Открытого чемпионата США после первого раунда. Её место в основной сетке корейского турнира займёт китаянка Чжан Шуай.

Помимо Рыбакиной, с турнира в Сеуле снялась американка Джессика Пегула, не так давно игравшая в финале US Open, где она уступила Арине Соболенко.

Ранее Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже, отказалась от игры после первого тура US Open, не вышла на корт в Истборне, в июне отказалась продолжать матч на турнире в Берлине, выбыла из борьбы в Индиан-Уэллсе из-за проблем с ЖКТ, в феврале снялась с турнира категории WTA-1000 в Дубае из-за болезни.