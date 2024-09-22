Елена Рыбакина сделала заявление после снятия с третьего турнира подряд

Четвёртая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свое снятие с турнира категории WTA 1000 в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Из-за продолжающейся травмы спины я, к сожалению, вынуждена сняться с предстоящих азиатских турниров. Пока я усердно работаю над восстановлением, моя медицинская команда и я решили, что сейчас лучше всего отдать приоритет моему здоровью. Это был сложный год, и я благодарна за поддержку организаторов турнира и всех моих болельщиков. Моя команда и я будем работать над тем, чтобы вернуть меня на корт до финала сезона", — цитирует Рыбакину пресс-служба WTA.