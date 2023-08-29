Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) встретилась с украинкой Мартой Костюк (37-е место) в матче первого круга US Open-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина победила Костюк в двух сетах — 6:2, 6:1. Во втором круге соперницей казахстанки станет победительница матча Панна Удварди (Венгрия, 124-е место) — Айла Томлянович (Австралия, 130-е место).

Сообщалось, что первая ракетка Казахстана Александр Бублик (27-я ракетка мира) в матче первого круга US Open-2023 встретился с представителем Австрии Домиником Тимом (81-й номер рейтинга АТР) и потерпел поражение в трёх сетах с общим счётом 3:6, 2:6, 4:6.