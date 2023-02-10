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ktf.kz Сегодня, 01:22
162
Сегодня, 01:22
162
Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина разбила экс-первую ракетку мира

Казахстанская теннесистка, чемпионка Уимблдона-2022 и финалистка Australian Open-2023 Елена Рыбакина сыграла во втором круге турнира одиночного разряда в Абу-Даби (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина (десятая ракетка мира) встретилась на корте с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (20-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:2. Встреча продлилась один час и девять минут.

Во время игры казахстанка исполнила три подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Кроме того, Елена выиграла девять очков и пять геймов подряд.

Отметим, что Плишкова в прошлом занимала первую строчку мирового рейтинга и дважды выходила в финалы турниров Большого шлема (Уимблдон-2021 и US Open-2016).

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#теннис #Елена Рыбакина
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:22
162
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