Елена Рыбакина рассказала о победах на Australian Open и поддержке болельщиков из Казахстана

Фото: ktf.kz

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала предстоящий полуфинальный матч в Открытом чемпионате Австралии и поблагодарила болельщиков из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open-2023, обыграв 17-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии.

"Сегодня мы с Еленой Остапенко играли очень агрессивно, пытались давить друг на друга с первого мяча. Конечно, весь опыт, полученный на Уимблдоне, помогает мне сейчас в Австралии. Я знаю, чего ожидать. На корте чувствую себя хорошо и просто наслаждаюсь каждым своим матчем.

Что касается поддержки, я получаю её со всего мира. Но больше всего из Казахстана. Наилучшая поддержка в карьере была на Олимпиаде - тогда я впервые ощутила её в полной мере. Мы играли без зрителей, но я ежедневно получала тысячу сообщений.

В полуфинале меня ждёт встреча с непростой соперницей. С Викой Азаренко я играла всего один раз - на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда одержала победу, но не скажу, что она была лёгкой. Как и всегда, постараюсь подготовиться к матчу, всё проанализировать, обдумать. Разумеется, на корте сделаю всё возможное, чтобы победить и выйти в финал", - сообщила Рыбакина.

В полуфинале Елена выйдет на корт против двукратной чемпионки турниров "Большого шлема" Виктории Азаренко (24-я ракетка мира) из Беларуси. Матч состоится 26 января.